Direktorijum kompanija
Payoneer
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Payoneer Plate

Plate Payoneer kreću se od $20,913 ukupne kompenzacije godišnje za Пипл Операције na nižem nivou do $885,550 za УИкс Ресерчер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Payoneer. Poslednja izmena: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $115K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $118K
Дата Аналитичар
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $179K
Рачуновођа
$60.9K
Бизнис Операција Менаџер
$78.3K
Бизнис Девелопмент
$184K
Финансијски Аналитичар
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Пипл Операције
$20.9K
Продукт Дизајнер
$72.4K
Програм Менаџер
$120K
Пројект Менаџер
$147K
Регрутер
$42.5K
Тотал Ривордс
$40.9K
УИкс Ресерчер
$886K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Payoneer je УИкс Ресерчер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $885,550. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Payoneer je $106,605.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Payoneer

Srodne kompanije

  • PayPal
  • Microsoft
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Roblox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi