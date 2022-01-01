Каталог Компанија
PathAI
Радите овде? Затражите своју компанију

PathAI Плате

Распон плата PathAI је од $109,450 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $411,045 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније PathAI. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inženjer mašinskog učenja

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $170K
Biomedicinski inženjer
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Naučnik podataka
Median $210K
Dizajner proizvoda
$109K
Prodaja
$255K
Menadžer softverskog inženjerstva
$411K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у PathAI је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $411,045. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у PathAI је $187,750.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за PathAI

Повезане компаније

  • HackerOne
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • ExtraHop
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси