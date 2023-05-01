Passport Shipping Plate

Direktorijum kompanija
Plate Passport Shipping kreću se od $29,553 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $111,806 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Passport Shipping. Poslednja izmena: 11/25/2025

Menadžer Proizvoda
$112K
Softverski Inženjer
$29.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Passport Shipping je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $111,806. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Passport Shipping je $70,680.

