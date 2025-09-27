Direktorijum kompanija
Parker Hannifin
  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

Parker Hannifin Машински Инжењер Plate

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Parker Hannifin iznosi $84K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Parker Hannifin. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Ukupno godišnje
$84K
Nivo
1
Osnovna plata
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Parker Hannifin?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Parker Hannifin in United States iznosi $125,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Parker Hannifin za Машински Инжењер poziciju in United States je $89,000.

