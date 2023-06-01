Direktorijum kompanija
Parafin
Parafin Plate

Plate Parafin kreću se od $123,156 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Операције na nižem nivou do $210,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Parafin. Poslednja izmena: 10/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $210K

Backend softverski inženjer

Бизнис Операције
$123K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Parafin, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Parafin je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $210,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Parafin je $166,578.

Drugi resursi