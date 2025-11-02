Direktorijum kompanija
Papaya Global
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Papaya Global Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Poland u Papaya Global iznosi PLN 336K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Papaya Global. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
Papaya Global
Software Engineering Manager
Ukupno godišnje
PLN 336K
Nivo
L3
Osnovna plata
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Papaya Global?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Papaya Global in Poland iznosi PLN 381,072 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Papaya Global za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Poland je PLN 336,240.

