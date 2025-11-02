Direktorijum kompanija
Papaya Global
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Papaya Global Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Israel u Papaya Global iznosi ₪430K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Papaya Global. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪430K
Nivo
L3
Osnovna plata
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Papaya Global?
+₪199K
+₪199K
+₪305K
+₪305K
+₪68.6K
+₪68.6K
+₪120K
+₪120K
+₪75.4K
+₪75.4K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Papaya Global in Israel iznosi ₪587,745 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Papaya Global za Softverski Inženjer poziciju in Israel je ₪413,438.

Drugi resursi