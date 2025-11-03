Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Panzura Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Panzura iznosi $103K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Panzura. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Panzura
Software Engineer
San Jose, CA
Ukupno godišnje
$103K
Nivo
L2
Osnovna plata
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Panzura?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Panzura in United States iznosi $160,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Panzura za Softverski Inženjer poziciju in United States je $103,000.

Drugi resursi