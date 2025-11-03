Direktorijum kompanija
Pantheon
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Pantheon Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in United States u Pantheon iznosi $275K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Pantheon. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Ukupno godišnje
$275K
Nivo
-
Osnovna plata
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$22.7K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Pantheon in United States iznosi $295,530 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pantheon za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $274,260.

Drugi resursi