Direktorijum kompanija
Pandora
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

Pandora Arhitekta Rešenja Plate

Prosečna Arhitekta Rešenja ukupna kompenzacija in Denmark u Pandora kreće se od DKK 874K do DKK 1.22M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Pandora. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Arhitekta Rešenja prijavas u Pandora da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pandora, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Arhitekta Rešenja ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Pandora in Denmark iznosi DKK 1,224,157 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pandora za Arhitekta Rešenja poziciju in Denmark je DKK 874,398.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Pandora

Srodne kompanije

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi