Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in Canada u Pandora kreće se od CA$57.6K do CA$81.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Pandora. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Pandora, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Pandora in Canada iznosi CA$81,770 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pandora za Prodaja poziciju in Canada je CA$57,594.

Drugi resursi