PandaDoc Plate

Plate PandaDoc kreću se od $26,928 ukupne kompenzacije godišnje za УИкс Ресерчер na nižem nivou do $150,750 za Дата Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u PandaDoc. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $84K
Продаја
Median $111K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $98.8K

Административни Асистент
$42.7K
Дата Аналитичар
$151K
Дата Сајентист
$47.8K
Продукт Дизајнер
Median $51K
Продукт Дизајн Менаџер
$82.4K
Продукт Менаџер
$52.4K
Регрутер
$55K
УИкс Ресерчер
$26.9K
ЧПП

The highest paying role reported at PandaDoc is Дата Аналитичар at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PandaDoc is $54,978.

