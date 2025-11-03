Direktorijum kompanija
Medijana Analitičar Sajber Bezbednosti kompenzacionog paketa u Palo Alto Networks iznosi ₪503K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Palo Alto Networks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪503K
Nivo
hidden
Osnovna plata
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palo Alto Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palo Alto Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Palo Alto Networks iznosi ₪809,760 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Palo Alto Networks za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je ₪516,426.

