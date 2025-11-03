Direktorijum kompanija
Palo Alto Networks
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Operacije Korisničke Podrške

  • Sve Operacije Korisničke Podrške plate

Palo Alto Networks Operacije Korisničke Podrške Plate

Prosečna Operacije Korisničke Podrške ukupna kompenzacija u Palo Alto Networks kreće se od $194K do $264K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Palo Alto Networks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$207K - $251K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$194K$207K$251K$264K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Operacije Korisničke Podrške prijavas u Palo Alto Networks da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palo Alto Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palo Alto Networks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Operacije Korisničke Podrške ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije Korisničke Podrške poziciju u Palo Alto Networks iznosi $264,480 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Palo Alto Networks za Operacije Korisničke Podrške poziciju je $193,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Palo Alto Networks

Srodne kompanije

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi