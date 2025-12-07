Direktorijum kompanija
Palm Tree
Palm Tree Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u Palm Tree kreće se od $103K do $146K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Palm Tree. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$118K - $138K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$103K$118K$138K$146K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Palm Tree in United States iznosi $146,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Palm Tree za Konsultant za Upravljanje poziciju in United States je $102,500.

