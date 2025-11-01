Direktorijum kompanija
Paisabazaar
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Paisabazaar Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in India u Paisabazaar iznosi ₹1.05M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Paisabazaar. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Ukupno godišnje
₹1.05M
Nivo
L1
Osnovna plata
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Paisabazaar in India iznosi ₹5,956,763 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Paisabazaar za Naučnik Podataka poziciju in India je ₹1,039,495.

