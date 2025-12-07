Direktorijum kompanija
Paige.AI
Paige.AI Ljudski Resursi Plate

Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in United States u Paige.AI kreće se od $74.7K do $106K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Paige.AI. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$84.6K - $96.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Paige.AI?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Paige.AI in United States iznosi $106,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Paige.AI za Ljudski Resursi poziciju in United States je $74,700.

