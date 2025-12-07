Direktorijum kompanija
Pagaya
Pagaya Finansijski Analitičar Plate

Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in United States u Pagaya kreće se od $149K do $208K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Pagaya. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$161K - $187K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$149K$161K$187K$208K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Pagaya?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Pagaya in United States iznosi $208,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Pagaya za Finansijski Analitičar poziciju in United States je $148,750.

Drugi resursi

