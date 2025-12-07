Direktorijum kompanija
Paddle Inženjer Prodaje Plate

Prosečna Inženjer Prodaje ukupna kompenzacija in United Kingdom u Paddle kreće se od £57.4K do £81.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Paddle. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$87.3K - $99.4K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$77.1K$87.3K$99.4K$110K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Paddle?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer Prodaje poziciju u Paddle in United Kingdom iznosi £81,574 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Paddle za Inženjer Prodaje poziciju in United Kingdom je £57,378.

