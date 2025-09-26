Direktorijum kompanija
Outbrain
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Outbrain Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Israel u Outbrain iznosi ₪386K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Outbrain. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
Outbrain
Software Engineer
Natanya, HM, Israel
Ukupno godišnje
₪386K
Nivo
L4
Osnovna plata
₪379K
Stock (/yr)
₪6.9K
Bonus
₪0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Outbrain?

₪564K

Najnoviji podaci o platama
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Outbrain in Israel iznosi ₪530,772 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Outbrain za Софтверски Инжењер poziciju in Israel je ₪379,136.

