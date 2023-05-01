Direktorijum kompanija
Outbrain
Outbrain Plate

Plate Outbrain kreću se od $92,816 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $231,915 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Outbrain. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $110K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $130K
Дата Аналитичар
$92.8K

Дата Сајентист
$108K
Информациони Технолог (ИТ)
$136K
Продаја
$232K
ЧПП

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Outbrain คือ Продаја at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $231,915 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Outbrain คือ $119,773

