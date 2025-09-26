Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u OurFamilyWizard iznosi $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete OurFamilyWizard. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
OurFamilyWizard
Software Engineer
Minneapolis, MN
Ukupno godišnje
$125K
Nivo
-
Osnovna plata
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u OurFamilyWizard?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at OurFamilyWizard in United States sits at a yearly total compensation of $137,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OurFamilyWizard for the Софтверски Инжењер role in United States is $124,000.

