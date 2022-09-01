Direktorijum kompanija
Otter.ai
Otter.ai Plate

Plate Otter.ai kreću se od $183,600 ukupne kompenzacije godišnje za Графички Дизајнер na nižem nivou do $200,500 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Otter.ai. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $201K

Backend softverski inženjer

Naučni istraživač

Графички Дизајнер
$184K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Otter.ai, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Otter.ai ialah Софтверски Инжењер dengan jumlah pampasan tahunan $200,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Otter.ai ialah $192,050.

