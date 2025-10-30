Direktorijum kompanija
Orsted
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Poland u Orsted iznosi PLN 283K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Orsted. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 283K
Nivo
L5
Osnovna plata
PLN 283K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Orsted?
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 331K
Stripe logo
+PLN 74.3K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.8K
Najnoviji podaci o platama
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Orsted in Poland iznosi PLN 321,158 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Orsted za Softverski Inženjer poziciju in Poland je PLN 236,138.

