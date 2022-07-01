Originate Plate

Direktorijum kompanija
Plate Originate kreću se od $140,000 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $202,483 za Dizajner Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Originate. Poslednja izmena: 11/24/2025

Softverski Inženjer
Median $140K
Dizajner Proizvoda
$202K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Originate je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $202,483. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Originate je $171,241.

