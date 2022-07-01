Origami Risk Plate

Direktorijum kompanija
Plate Origami Risk kreću se od $76,500 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $197,010 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Origami Risk. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $106K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $76.5K
Кастомер Сервис
$84.6K

Пројект Менаџер
$100K
Продаја
$86.4K
Сејлс Инжењер
$182K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$197K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Origami Risk je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $197,010. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Origami Risk je $100,158.

