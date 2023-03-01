Direktorijum kompanija
O'Reilly Media
O'Reilly Media Plate

Plate O'Reilly Media kreću se od $115,150 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $175,096 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u O'Reilly Media. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $139K
Дата Сајентист
$115K
Продукт Дизајнер
$129K

Продукт Менаџер
$175K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u O'Reilly Media je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $175,096. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u O'Reilly Media je $134,175.

