Onevest
Onevest Plate

Plate Onevest kreću se od $106,368 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $117,280 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Onevest. Poslednja izmena: 11/28/2025

Menadžer Proizvoda
$106K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$117K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Onevest je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,280. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Onevest je $111,824.

Drugi resursi

