OneValley Plate

Plate OneValley kreću se od $108,455 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $144,275 za Menadžer Tehničkih Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u OneValley . Poslednja izmena: 11/28/2025