Direktorijum kompanija
OneValley
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

OneValley Plate

Plate OneValley kreću se od $108,455 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $144,275 za Menadžer Tehničkih Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u OneValley. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Proizvoda
$108K
Menadžer Tehničkih Programa
$144K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u OneValley je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $144,275. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u OneValley je $126,365.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za OneValley

Srodne kompanije

  • Flipkart
  • Spotify
  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onevalley/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.