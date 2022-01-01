Preuzmi aplikaciju
Promeni
Prijava
Registracija
Сви подаци
По локацији
По компанији
По позицији
Калкулатор плате
Графички прикази
Верификоване плате
Стажирања
Подршка за преговарање
Упореди бенефиције
Ко запошљава
Извештај о платама 2024
Најбоље плаћене компаније
Интегриши
Блог
Штампа
Google
Softverski inženjer
Menadžer proizvoda
Oblast Njujorka
Naučnik za podatke
Istražite po različitim pozicijama
Levels FYI Logo
Плате
📂 Сви подаци
🌎 По локацији
🏢 По компанији
🖋 По позицији
🏭️ По индустрији
📍 Мапа плата
📈 Графички прикази
🔥 Перцентили у реалном времену
🎓 Стажирања
❣️ Упореди бенефиције
🎬 Извештај о платама 2024
🏆 Најбоље плаћене компаније
💸 Калкулатор трошкова састанака
#️⃣ Калкулатор плате
Допринеси
Додај плату
Додај бенефиције компаније
Додај мапирање нивоа
Послови
Услуге
Услуге за кандидате
💵 Тренинг преговарања
📄 Преглед резимеа
🎁 Поклони преглед резимеа
За послодавце
Интерактивне понуде
Перцентили у реалном времену 🔥
Бенчмаркинг компензација
Levels.fyi API
За академска истраживања
Сет података о компензацијама
Заjedница
Preuzmi aplikaciju
← Direktorijum kompanija
OneTrust
Radite ovde?
Zatražite svoju kompaniju
Pregled
Plate
Beneficije
Poslovi
Novo
Čet
OneTrust Beneficije
Dodaj beneficije
Poredi
Osiguranje, zdravlje i blagostanje
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Dom
Remote Work
Finansije i penzioniranje
401k
Pogodnosti i popusti
Learning and Development
Prikaži podatke kao tabelu
OneTrust Pogodnosti i beneficije
Beneficija
Opis
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Istaknuti poslovi
Nisu pronađeni istaknuti poslovi za OneTrust
Srodne kompanije
SkySpecs
Mastercard
LogMeIn
Riverbed Technology
Genesys
Pogledaj sve kompanije ➜
Drugi resursi
Izveštaj o platama za kraj godine
Izračunaj ukupnu kompenzaciju