OneSpace Plate

Medijana plate OneSpace je $75,375 za Naučnik Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u OneSpace. Poslednja izmena: 11/28/2025

Naučnik Podataka
$75.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u OneSpace je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $75,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u OneSpace je $75,375.

