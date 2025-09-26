Direktorijum kompanija
OneMain Financial
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

OneMain Financial Бизнис Аналитичар Plate

Medijana Бизнис Аналитичар kompenzacionog paketa in United States u OneMain Financial iznosi $187K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete OneMain Financial. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Ukupno godišnje
$187K
Nivo
-
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u OneMain Financial?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u OneMain Financial in United States iznosi $230,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u OneMain Financial za Бизнис Аналитичар poziciju in United States je $187,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za OneMain Financial

Srodne kompanije

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi