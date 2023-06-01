Direktorijum kompanija
One Team Partners
One Team Partners Plate

Medijana plate One Team Partners je $101,649 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u One Team Partners. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
$102K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u One Team Partners je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $101,649. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u One Team Partners je $101,649.

Drugi resursi

