Omnicom Media Group Плате

Распон плата Omnicom Media Group је од $44,100 у годишњој укупној компензацији за Marketing in United States на доњем крају до $115,280 за Arhitekta rešenja in United Kingdom на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Omnicom Media Group. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Kreativni pisac
$63.2K
Naučnik podataka
$64.4K
Marketing
$44.1K

Prodaja
$48.5K
Arhitekta rešenja
$115K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Omnicom Media Group is Arhitekta rešenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omnicom Media Group is $63,230.

