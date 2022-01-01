Каталог Компанија
Omnicell
Omnicell Плате

Распон плата Omnicell је од $48,108 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $278,600 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Omnicell. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $48.1K
Poslovni analitičar
$108K

Informatičar (IT)
$279K
Mašinski inženjer
$79.6K
Dizajner proizvoda
$145K
Regrutер
$122K
Menadžer softverskog inženjerstva
$203K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Omnicell је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $278,600. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Omnicell је $128,700.

