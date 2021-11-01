Каталог Компанија
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Плате

Распон плата OMERS Private Equity је од $60,300 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $143,503 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније OMERS Private Equity. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Administrativni asistent
$62.2K
Naučnik podataka
$112K
Finansijski analitičar
$60.3K

Marketing
$96.5K
Softverski inženjer
$75.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$144K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у OMERS Private Equity је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $143,503. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у OMERS Private Equity је $85,853.

