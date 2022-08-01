Каталог Компанија
Omega Healthcare
Omega Healthcare Плате

Распон плата Omega Healthcare је од $2,229 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $16,535 за Grafički dizajner на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Omega Healthcare. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Korisnička podrška
$2.3K
Grafički dizajner
$16.5K
Ljudski resursi
$2.2K

Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

The highest paying role reported at Omega Healthcare is Grafički dizajner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $16,535. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omega Healthcare is $2,270.

