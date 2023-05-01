Каталог Компанија
OM1 Плате

Распон плата OM1 је од $140,000 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $172,860 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније OM1. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $140K
Naučnik podataka
$168K
Menadžer programa
$168K

Menadžer softverskog inženjerstva
$173K
Често постављана питања

The highest paying role reported at OM1 is Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OM1 is $168,199.

Остали ресурси