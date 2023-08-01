Каталог Компанија
Olympus Плате

Распон плата Olympus је од $54,150 у годишњој укупној компензацији за Hardverski inženjer на доњем крају до $188,438 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Olympus. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Računovođa
$72.4K
Biomedicinski inženjer
$99.5K

Analitičar podataka
$104K
Hardverski inženjer
$54.2K
Marketing
$180K
Mašinski inženjer
$97.5K
Dizajner proizvoda
$188K
Menadžer proizvoda
$93.6K
Prodaja
$157K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Olympus је Dizajner proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $188,438. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Olympus је $101,696.

Остали ресурси