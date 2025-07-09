Direktorijum kompanija
Olam
Olam Plate

Plate Olam kreću se od $24,460 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $179,100 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Olam. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Рачуновођа
$24.5K
Контролс Инжењер
$101K
Инвестмент Банкер
$120K

Пројект Менаџер
$179K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Olam je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Olam je $110,389.

