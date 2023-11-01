Direktorijum kompanija
NZ Transport Agency
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

NZ Transport Agency Plate

Medijana plate NZ Transport Agency je $71,740 za Naučnik Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u NZ Transport Agency. Poslednja izmena: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naučnik Podataka
$71.7K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u NZ Transport Agency je Naučnik Podataka at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $71,740. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NZ Transport Agency je $71,740.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za NZ Transport Agency

Srodne kompanije

  • Apple
  • Spotify
  • Square
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nz-transport-agency/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.