Medijana plate npm je $213,925 za Menadžer Proizvoda . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u npm. Poslednja izmena: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Menadžer Proizvoda
$214K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u npm je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $213,925. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u npm je $213,925.

Drugi resursi

