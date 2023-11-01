Direktorijum kompanija
Novibet Plate

Plate Novibet kreću se od $19,591 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $32,604 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Novibet. Poslednja izmena: 11/28/2025

Dizajner Proizvoda
$19.6K
Softverski Inženjer
$32.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Novibet je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $32,604. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Novibet je $26,098.

