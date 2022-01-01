Direktorijum kompanija
Novartis
Novartis Plate

Plate Novartis kreću se od $2,460 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $540,000 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Novartis. Poslednja izmena: 10/23/2025

Дата Сајентист
Median $150K
Дата Аналитичар
Median $10.1K
Софтверски Инжењер
Median $125K

Дата Сајенс Менаџер
Median $31.5K
Бизнис Девелопмент
Median $540K
Солушн Архитекта
Median $79.4K
Машински Инжењер
Median $100K
Рачуновођа
$2.5K
Административни Асистент
$14.7K
Биомедицински Инжењер
$229K
Бизнис Операције
$24.4K
Бизнис Операција Менаџер
$269K
Бизнис Аналитичар
$75.3K
Кастомер Сервис
$79.6K
Финансијски Аналитичар
$122K
Људски Ресурси
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Менаџмент Консултант
$281K
Маркетинг Операције
$26.8K
Продукт Дизајн Менаџер
$64.3K
Продукт Менаџер
$94.7K
Програм Менаџер
$125K
Пројект Менаџер
$24.9K
Продаја
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$163K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Novartis je Бизнис Девелопмент sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $540,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Novartis je $97,354.

