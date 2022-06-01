Novant Health Plate

Direktorijum kompanija
Plate Novant Health kreću se od $44,845 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $148,852 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Novant Health. Poslednja izmena: 10/23/2025

Кастомер Сервис
$46.4K
Дата Сајентист
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Novant Health je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $148,852. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Novant Health je $46,365.

Drugi resursi