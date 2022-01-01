Direktorijum kompanija
Nova Credit
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Nova Credit Plate

Plate Nova Credit kreću se od $110,550 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $174,125 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Nova Credit. Poslednja izmena: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $135K
Дата Сајентист
$113K
Правни
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Маркетинг
$156K
Продукт Менаџер
$174K
Регрутер
$111K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Nova Credit je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nova Credit je $138,784.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nova Credit

Srodne kompanije

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi