Nous Plate

Plate Nous kreću se od $14,634 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Девелопмент na nižem nivou do $96,515 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Nous. Poslednja izmena: 10/23/2025

Бизнис Девелопмент
$14.6K
Менаџмент Консултант
$63.6K
Маркетинг
$60.4K

Софтверски Инжењер
$96.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Nous je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $96,515. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nous je $62,009.

