Direktorijum kompanija
Notion
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Notion Plate

Plate Notion kreću se od $53,499 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $531,500 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Notion. Poslednja izmena: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $186K
Продукт Дизајнер
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продукт Менаџер
Median $395K
Рачуновођа
$90.5K
Бизнис Операција Менаџер
$226K
Бизнис Аналитичар
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Људски Ресурси
$70K
Маркетинг
$175K
Програм Менаџер
$187K
Регрутер
$209K
Продаја
$53.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$128K
Тотал Ривордс
$186K
УИкс Ресерчер
$170K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Notion, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Notion je Софтверски Инжењер at the L4 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $531,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Notion je $196,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Notion

Srodne kompanije

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi