Notable Health Plate

Plate Notable Health kreću se od $109,450 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $280,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Notable Health. Poslednja izmena: 10/23/2025

Софтверски Инжењер
Median $150K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $280K
Дата Аналитичар
$109K

Маркетинг
$171K
Продукт Менаџер
$151K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Notable Health je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $280,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Notable Health je $150,750.

Drugi resursi