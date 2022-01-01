Direktorijum kompanija
NortonLifeLock
NortonLifeLock Plate

Plate NortonLifeLock kreću se od $21,883 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $273,360 za Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u NortonLifeLock. Poslednja izmena: 10/23/2025

Софтверски Инжењер
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $200K
Бизнис Аналитичар
$157K

Бизнис Девелопмент
$159K
Кастомер Сервис
$194K
Дата Сајенс Менаџер
$233K
Дата Сајентист
$71.8K
Финансијски Аналитичар
$141K
Маркетинг
$189K
Маркетинг Операције
$85.4K
Продукт Дизајнер
Median $109K
Програм Менаџер
$273K
Пројект Менаџер
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$152K
Солушн Архитекта
$239K
Технички Програм Менаџер
$209K
Raspored sticanja

30%

GOD 1

30%

GOD 2

40%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji NortonLifeLock, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 30% stiče se u 1st-GOD (30.00% godišnje)

  • 30% stiče se u 2nd-GOD (30.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u NortonLifeLock je Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $273,360. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NortonLifeLock je $154,087.

